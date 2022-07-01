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Опубликованы кадры падения ребенка из окна в Якутске с близкого расстояния

Анна Касаткина
11:10 01.07.2022
Мальчик и поймавший его прохожий госпитализированы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В распоряжении «Звезды» оказались кадры падения ребенка с балкона 12-го этажа в Якутске. Пятилетнего мальчика удалось поймать прохожему, обоих доставили в больницу.

Инцидент произошел в жилом квартале на улице Лермонтова. Оставшийся без присмотра взрослых ребенок при помощи подручных предметов добрался до балконного окна и сорвался вниз. Перед этим мальчика успели заметить прохожие и растянули одеяло, в итоге его удалось поймать одному из мужчин.

По данным РИА Новости, ребенка госпитализировали с травмой грудной клетки и живота, отеком головного мозга. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое. Мужчина поступил в отделение травматологии и находится в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведут проверку следователи.

Ранее в Москве школьница выжила после падения с 22-го этажа. Инцидент произошел в январе, ребенок выпал из окна многоэтажки на Загорьевской улице.

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