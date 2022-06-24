В Германии планируют национализировать часть «Северного потока - 2»

Трубы могут быть использованы для прокачки газа из плавучих терминалов.

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Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность присвоить себе часть российского газопровода «Северный поток - 2», которая находится на территории Германии. Утверждается, что трубы могут быть использованы для прокачки газа из плавучих терминалов.

«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», - пишет издание Spiegel.

Журналист издания полагает, что данные действия могут вызвать негативную реакцию России.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток - 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки топлива в Европу.