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«За таким всегда пойдут»: сослуживцы Андраника Гаспаряна рассказали о личности Героя России

Виктория Косогляденко
Максим Крюков
05:46 11.07.2022
Подполковник Андраник Гаспарян был удостоен звания Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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О своих задачах на камеру бойцы говорят осторожно. Это уже военно-тактические хитрости - противнику их знать совсем не обязательно. Эффект неожиданности до сих пор самый действенный прием. А еще неизменно другое - решительность и мужество. То, что помогло российским военным в течение трех дней сдерживать противника на стратегически важном рубеже, рядом с Каховской ГЭС.

Самые ожесточенные бои шли ночью, рассказывают бойцы. В темноте, при плохой видимости противник раз за разом штурмовал позиции. А военнослужащие ВС РФ раз за разом давали отпор. Не подпускали на расстояние прицельного выстрела.

«Они подошли к нам на расстояние двух километров. Первый контакт случился, в ходе нескольких часов они подошли на расстояние около пятисот метров. Но вовремя перегруппировавшись, мы нанесли им ответный удар и отбросили на несколько километров от наших передовых позиций», - рассказал российский военнослужащий.

Расчеты давно уже продвинулись вперед, покинув предыдущее местоположение. А тогда после стремительного марш-боска бойцы бригады овладели мостом в тылу противника, чтобы не дать его взорвать. Оборонялись в окружении и под постоянными обстрелами. Руководил обороной командир бригады подполковник Андраник Гаспарян. При личном участии офицера было отражено девять вражеских атак, уничтожено двадцать три единицы бронетехники.

На позициях были расставлены и замаскированы бронетранспортеры ВСУ. А рядом для машин расчета оборудованы укрытия, выкопаны траншеи. Так вот вражеские БТР даже не успели сдвинуться с места. Один из них выгорел дотла после прямого попадания из противотанкового комплекса «Корнет». За 5 минут от него ничего не осталось.

Памятная табличка с именем командира - теперь на фасаде школы в Омской области, где он учился. Ее торжественно установили, а ученикам рассказали о подвиге Гаспаряна и его бригады.

«Настоящий офицер, настоящий командир. За таким человеком всегда пойдут», - сказал одноклассник Андраника Гаспаряна Алексей Татарский.

© Минобороны РФ

«Когда ты заходишь каждое утро в школу и видишь на двери эту табличку, ты начинаешь гордиться тем, что учишься в этой школе, в которой учился Герой России», - признался министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин.

Гордится и весь личный состав вверенного Гаспаряну подразделения. Все вместе они несколько суток отражали массированные атаки.

«Это сильно боевой дух поднимает, когда командир рядом и спрашивает, чем помочь. Если обращаешься, он никогда слова "нет" не скажет, приедет, подвезет, даст команду», - отметил военнослужащий ВС РФ.

Сегодня на стратегически важной позиции оборудован опорный пункт. Сотни метров траншей и укрытия для бронетехники. При этом постоянно ведутся дежурство и наблюдение. Но только врага больше не видно в прицел - до него 60 км.

Лес прочесали уже вдоль и поперек. Здесь побывали и наши саперы. Они продолжают проверять с периодичностью, но уже более-менее безопасно. Ничего не взорвется под ногами, однако нужно быть внимательным, чтоб не пораниться об острые предметы, так как еще встречаются различные осколки.

Давыдов Брод так и остался неприступным рубежом обороны, откуда противника далеко отбросили расположенные здесь мотострелковые и танковые подразделения.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации подполковнику Андранику Гаспаряну. Вместе с вверенным ему соединением командир отдельной бригады береговой обороны захватил мост через реку в Херсонской области и в течение трех суток, находясь в окружении превосходящих сил и подвергаясь массированным авиаударам и артобстрелам, не допустил прорыва рубежа противником.

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