«За таким всегда пойдут»: сослуживцы Андраника Гаспаряна рассказали о личности Героя России

Подполковник Андраник Гаспарян был удостоен звания Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

О своих задачах на камеру бойцы говорят осторожно. Это уже военно-тактические хитрости - противнику их знать совсем не обязательно. Эффект неожиданности до сих пор самый действенный прием. А еще неизменно другое - решительность и мужество. То, что помогло российским военным в течение трех дней сдерживать противника на стратегически важном рубеже, рядом с Каховской ГЭС.

Самые ожесточенные бои шли ночью, рассказывают бойцы. В темноте, при плохой видимости противник раз за разом штурмовал позиции. А военнослужащие ВС РФ раз за разом давали отпор. Не подпускали на расстояние прицельного выстрела.

«Они подошли к нам на расстояние двух километров. Первый контакт случился, в ходе нескольких часов они подошли на расстояние около пятисот метров. Но вовремя перегруппировавшись, мы нанесли им ответный удар и отбросили на несколько километров от наших передовых позиций», - рассказал российский военнослужащий.

Расчеты давно уже продвинулись вперед, покинув предыдущее местоположение. А тогда после стремительного марш-боска бойцы бригады овладели мостом в тылу противника, чтобы не дать его взорвать. Оборонялись в окружении и под постоянными обстрелами. Руководил обороной командир бригады подполковник Андраник Гаспарян. При личном участии офицера было отражено девять вражеских атак, уничтожено двадцать три единицы бронетехники.

На позициях были расставлены и замаскированы бронетранспортеры ВСУ. А рядом для машин расчета оборудованы укрытия, выкопаны траншеи. Так вот вражеские БТР даже не успели сдвинуться с места. Один из них выгорел дотла после прямого попадания из противотанкового комплекса «Корнет». За 5 минут от него ничего не осталось.

Памятная табличка с именем командира - теперь на фасаде школы в Омской области, где он учился. Ее торжественно установили, а ученикам рассказали о подвиге Гаспаряна и его бригады.

«Настоящий офицер, настоящий командир. За таким человеком всегда пойдут», - сказал одноклассник Андраника Гаспаряна Алексей Татарский.