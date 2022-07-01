Тарасов о Хабибе: в Зал славы попадают только лучшие бойцы десятилетия

Прошедшая в Лас-Вегасе церемония стала одним из знаковых событий в спорте за последнее время.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Саид Царнаев, РИА Новости

В минувший четверг в Лас-Вегасе состоялась официальная церемония включения в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бывшего чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Он получил пиджак с золотой подкладкой и фирменным знаком, а также специальную статуэтку.

В ходе церемонии Нурмагомедов рассказал о своем становлении в спорте. Его речь в первую очередь была посвящена отцу, который из-за коронавируса умер почти два года назад. Именно он помог Хабибу добиться высот в спорте - обучал единоборству и перевез семью из маленького дагестанского села в Москву. Прославленный спортсмен отметил, что отец оказал решающее влияние на его становление как личности.

Включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC стало одним из знаковых событий в спорте за последнее время. Его специально для «Звезды» прокомментировал боец MMA Артем Тарасов.

«В Зал славы UFC попадают лучшие бойцы десятилетия. Не просто ребята, выигравшие несколько боев, а лучшие бойцы десятилетия, кем и является Нурмагомедов. Поэтому для России, для российских бойцов и для нас это конечно же очень круто. Мы все болеем за Хабиба и радуемся его успехам», - сказал спортсмен.

Он также добавил, что ему очень нравится политика UFC по отношению к российским бойцам. Там показывают, что ничего, кроме спорта, их не волнует.