Посол РФ в Софии поднимет вопрос о закрытии посольства в Болгарии

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Власти Болгарии не выполнили требование о возвращении в страну семидесяти российских дипломатических работников, в связи с чем перед Москвой планируется поставить вопрос о закрытии посольства России в Софии. Об этом заявила диппредставитель РФ Элеонора Митрофанова.

«Уважаемые граждане Болгарии, к сожалению, наше обращение в министерство иностранных дел республики было проигнорировано. В связи с этим намерена немедленно поднять перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии», - приводит ее слова болгарское издание БЛИЦ.

По ее мнению, ответственность за последствия действий Софии несет правительство премьер-министра Кирилла Петкова.

Болгарский президент Румен Радев, комментируя решение о высылке российских дипсотрудников, не смог назвать причины, по которым София прибегла к этой мере. В правительстве республики россиян обвинили в шпионаже.

Ранее стало известно, что Болгария выслала из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства Российской Федерации. В Министерстве иностранных дел РФ уже заявили, что ответят на данный недружественный шаг Софии.