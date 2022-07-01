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Точка опоры: как осуществляется дежурство на прифронтовых блокпостах в зоне спецоперации

Виталий Никулин
06:44 01.07.2022
Российские военнослужащие на блокпостах обеспечивают безопасное передвижение военной техники и гражданских автомобилей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевые машины, инженерные, санитарные, связь, МТО - колонна специальной военной техники следует на передовые позиции в Харьковской области. Передвижение войск в условиях современных вооруженных конфликтов - настоящее искусство. Роль полевых дирижеров исполняют бойцы, дежурящие на прифронтовых блокпостах.

«Основная задача - движение воинских колонн, их контроль, координация движения», - сказал начальник блокпоста Иван.

Помимо военной техники через пункты контроля ежедневно проходит две-три сотни гражданских автомобилей. Военнослужащие проводят полный осмотр. Проверяют документы, багажные отделения, салон, наличие «секреток» и тайников. Особое внимание на тех, кто сидит за рулем. Часто националистов выдают татуировки.

«За эту неделю одного человека с татуировкой отправили, передали другим должностным лицам. А так все спокойно», - добавил военнослужащий ВС РФ.

Помимо своих основных обязанностей, российские военнослужащие поддерживают общие безопасность и порядок на дорогах. Поток гражданских автомобилей непрерывный. Кому-то нужно помочь заменить колесо, кому-то показать дорогу. Местное население видит в блокпосте по соседству не барьер, а защиту.

«А куда уезжать, здесь и так хорошо. Мы знали, что тут спокойней всего. Тут всегда была русская земля. У нас всех русская кровь. Мы ездим куда хотим, нас пропускают и проблем нет абсолютно. Хлопцы нормально себя ведут и мы тоже», - признался один из местных жителей.

Блокпосты в Харьковской области серьезно укреплены. Бронеавтомобили, оборудованные огневые точки и позиции. Но, с тех пор, как здесь развивается российский флаг, оружие практически не применяется, а лишь используется для удержания освобожденных территорий.

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