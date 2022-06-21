«Регулировать, обеспечивать, помогать»: как работает ВАИ РФ в ЛНР
Российская военная автоинспекция продолжает совместную работу с МВД ЛНР по контролю дорог на территории Луганской народной республики. Задач перед военнослужащими стоит немало.
Военные ВАИ направляют воинские колонны ВС РФ, в том числе доставляющие боеприпасы и материальные средства на фронт, и обеспечивают приоритет их прохождения на блокпостах. Также они защищают основные транспортные направления от действий диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
«Регулировать, обеспечивать, помогать - это наша задача, мы с ней справляемся», - отметил один из военнослужащих.
За сутки через совместные посты проходит около 10 тысяч автомобилей. Работа дополнительно осложняется постоянной возможностью обстрела. Однако это не мешает российским военным автоинспекторам действовать профессионально и не забывать помогать гражданскому населению, выстраивая безопасные маршруты для районов, где особенно активны украинские артиллерия, ударные дроны и ракетные комплексы.