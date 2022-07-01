Путин обсудил работу оборонно-промышленного комплекса на Совбезе
По словам президента, тема ОПК актуальна и важна вообще, а в текущей ситуации - тем более.
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Президент России Владимир Путин обсудил работу российского оборонно-промышленного комплекса на Совете безопасности РФ.
«Поговорим о работе оборонно-промышленного комплекса, докладчик - Юрий Иванович Борисов. Не буду говорить об актуальности этой темы вообще, а в данной ситуации - тем более», - сказал Путин.
Ранее назначенный президентом докладчиком Борисов раскрыл технологию, где Россия на годы опережает ведущие военно-технические страны мира.
Тем временем в российском оборонном ведомстве заявили о взятии под контроль Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и выходе непосредственно к Лисичанску.