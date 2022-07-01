ОПК Путин обсудил работу оборонно-промышленного комплекса на Совбезе Тимур Шерзад По словам президента, тема ОПК актуальна и важна вообще, а в текущей ситуации - тем более. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин обсудил работу российского оборонно-промышленного комплекса на Совете безопасности РФ. «Поговорим о работе оборонно-промышленного комплекса, докладчик - Юрий Иванович Борисов. Не буду говорить об актуальности этой темы вообще, а в данной ситуации - тем более», - сказал Путин. Ранее назначенный президентом докладчиком Борисов раскрыл технологию, где Россия на годы опережает ведущие военно-технические страны мира. Тем временем в российском оборонном ведомстве заявили о взятии под контроль Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и выходе непосредственно к Лисичанску. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика