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Борисов раскрыл технологию, где РФ на годы опережает ведущие военно-технические страны мира

Тимур Шерзад
17:46 29.06.2022
Вице-премьер уточнил, что российским инженерам удалось найти интересные технические решения, как донести до объекта определенную удельную мощность лазера и о том, как удержать его луч.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов раскрыл технологию, в которой Россия на годы опережает ведущие военно-технические страны мира. Речь идет о производстве нитридных лазеров. 

«Я вам выдам один секрет. Речь действительно шла о серьезных наших достижениях в области нитридных лазеров, мы сделали очень серьезный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел - примерно три-пять лет», - заявил Борисов на форуме «Инженеры будущего» в Тульской области. 

Юрий Борисов уточнил, что российским инженерам удалось найти интересные технические решения, как донести до объекта определенную удельную мощность лазера и о том, как удержать его луч. Кроме этого, есть и другие особенности. «Там много всяких ухищрений», - констатировал Борисов. 

До этого Борисов заявил, что отечественные самолеты в российских авиакомпаниях должны занять долю более 80% к 2030 году. 

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что ВМФ России получит две подлодки в 2022 году. 

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