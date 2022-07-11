Переселенцы с Донбасса в Приморье начали получать первые выплаты

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В Приморье вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины начали получать первые выплаты. На данный момент 274 человека подали заявление на участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Большинство уже одобрено.

«Те, кому выдали удостоверения, получают подъемные, которые предусмотрены федеральным бюджетом в рамках реализации данной программы, в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. Это порядка 160 – 170 тысяч рублей на одного члена семьи», – заявил министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий.

Участники программы в течение шести месяцев будут получать компенсацию аренды жилья из регионального бюджета. Также, по словам чиновника, одиннадцать переселенцев стали гражданами России.

Напомним, на днях Владимир Путин обсудил с главой Мордовии переселение беженцев из Донбасса. Глава республики Артем Здунов сообщил, что многие из прибывших планируют остаться в регионе на обучение и дальнейшее проживание.