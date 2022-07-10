В РФ показатель заболеваемости COVID-19 достиг февральского максимума

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Коэффициент заболеваемости коронавирусом в России достиг отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. Данный показатель указывает, сколько человек может заразить заболевший до изоляции.

Как сообщает ТАСС, наибольший коэффициент выявлен в Нижегородской области - 1,69, а наименьший - в Красноярском крае - 0,81. В Москве показатель составил 1,62, а Санкт-Петербурге - 1,06.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус сейчас сложно отличить от других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Специалист сообщила, что COVID-19 вызывает обострения различных заболеваний, в том числе заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата.