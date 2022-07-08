Российские хакеры обнародовали новые данные украинской разведки

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Группировка хакеров RaHDit опубликовала на сайте «Немезида» новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) Украины. Эти данные содержат информацию о родственниках, проживающих с сотрудниками ГУР, а также о лицах, которым приходили выплаты со счетов управления.

Новая часть данных касается 2,5 тысяч человек. Среди прочей информации содержится и информация о криминальных характеристиках сотрудников, например о наркозависимости и судимости.

При этом информацию о несовершеннолетних родственниках сотрудников ГУР хакеры публиковать не собираются, как передают РИА Новости. Сведения же о контактирующих с украинской разведкой лицах, как отмечает группировка, переданы в правоохранительные органы.

В среду группировка обнародовала первую часть данных, где были сведения об одной тысяче человек. В своем Telegram-канале они написали, что считают деятельность украинской разведки угрозой для России.