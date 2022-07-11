В России допустили снижение цен на бензин к началу 2023 года

Это станет возможным в случае, если оптовые цены на топливо зафиксируются на низком уровне в течение полугода.

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В России наблюдается снижение оптовых цен на бензин в связи с профицитом топлива на внутреннем рынке. Об этом рассказал экономист Олег Ашихмин.

«На внутреннем российском рынке есть профицит топлива, оптовые цены упали, но розничные цены сильно вниз не пошли», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Ашихмин добавил, что топливо не опускается в цене на российском рынке, так как владельцы АЗС обеспокоены, что динамика оптовой стоимости изменится.

Внутреннее избыточное предложение образовалось в связи с появившимися трудностями, которые испытывают экспортеры, отметил специалист.

Кроме того, эксперт допустил снижение стоимости бензина на российских АЗС в случае, если оптовые цены на него зафиксируются на низком уровне в течение полугода. Ашихмин предположил, что в начале 2023 года появится возможность приобретать топливо по более выгодным ценам.

«Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз», - подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере. Как пояснил глава государства, эти шаги продиктованы недружественными действиями некоторых стран. Он подчеркнул, что данные меры принимаются с учетом возможности возникновения угрозы ЧС техногенного характера, безопасности людей, а также экономическим и национальным интересам российского государства.