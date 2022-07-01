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В Кремле ответили на обвинения Украины о ракетном ударе под Одессой

Анна Касаткина
13:06 01.07.2022
Российские военнослужащие не наносят ударов по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на обвинения Украины о ракетном ударе под Одессой
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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ВС России в ходе специальной военной операции наносят удары по военным, а не гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попадание ракеты в жилой дом в Одесской области и связанные с этим обвинения Украины.

«Я хочу вам еще раз напомнить слова президента Российской Федерации о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Песков добавил, что военнослужащие наносят удары по складам боеприпасов, военной амуниции, предприятиям по подготовке и ремонту военной техники, местам сосредоточения, тренировки и обучения наемников.

Ранее президент Владимир Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине. Он также отметил, что доверяет профессионалам, выполняющим задачи в ходе СВО.

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