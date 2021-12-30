Минтруд разработал законопроект, расширяющий возможности людей с инвалидностью

Минтруд России разработал законопроект, расширяющий возможности для трудоустройства людей с инвалидностью. Соответствующий документ опубликован в четверг, 30 декабря, на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно законопроекту, компании, которые не могут обеспечить квоту трудоустройства инвалидов, теперь смогут заключать контракты на трудоустройство таких сотрудников с другой организацией. При этом компания, с которой заключено подобное соглашение, не сможет засчитать трудоустроенных в его рамках в счет своей квоты.

Документ устанавливает, что квота для приема инвалидов исчисляется ежегодно на очередной календарный год не позднее 1 февраля из среднесписочной численности сотрудников компании, исключая тех, чьи условия труда относятся к вредным и опасным.

От квоты освобождаются общественные объединения инвалидов и относящиеся к ним организации. В проекте законопроекта также определены случаи, в которых работодателя могут освободить от квоты и предельный срок трудоустройства инвалидов в счет исполнения квоты - 6 месяцев.

Службам занятости поручено помогать трудоустройству людей с инвалидностью и контролировать выполнение квот, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 2022 года россиянам будут назначать пенсию по инвалидности без заявления. Также не потребуется заполнять заявление для получения соцдоплат к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума.