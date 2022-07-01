Состоялся первый испытательный полет по кругу модифицированного вертолета Ми-171А3

Новый вертолет создан для полетов над морскими акваториями на удаленные от берега шельфовые буровые платформы. Также в список его задач входят поисковые и спасательные морские операции.

© Видео: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress © Фото: Ростех

Состоялся испытательный полет модифицированного вертолета Ми-171А3. Об этом сообщает Ростех.

«Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" провел первый полноценный испытательный полет на опытном образце модифицированного Ми-171А3. Ранее, в конце прошлого года, этот офшорный вертолет впервые поднялся в воздух "в режиме висения"», - говорится в сообщении.

В первом полете вертолет пилотировал следующий экипаж: командир - Герой РФ Александр Климов, второй пилот - Салават Садриев, бортинженер - Павел Заруднев, ведущий инженер по летным испытаниям - Константин Самсонов.

Новый вертолет создан для полетов над морскими акваториями на удаленные от берега шельфовые буровые платформы. Также в список его задач входят поисковые и спасательные морские операции.

Тем временем другие вертолеты, ударные, успешно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Так, например, «Звезда» показывала кадры применения Ка-52 ВКС России на Украине.