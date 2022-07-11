Лавров рассказал, как СССР помогал Саудовской Аравии 100 лет назад

По словам главы МИД России, в первой четверти XX века у Саудовской Аравии еще не было нефтяных богатств, и страна жила достаточно бедно.

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Власти СССР понимали необходимость в оказании поддержки Саудовской Аравии в 1920-е годы, поэтому была организована доставка продовольственной и другой гуманитарной помощи молодому королевству. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Фонду памяти А. Печерского, посвященном первому советскому консулу в Саудовской Аравии Кариму Хакимову.

«В то время, когда он (Карим Хакимов) там работал, нефтяные богатства еще не были обнаружены. Страна жила достаточно бедно. Несмотря на то, что и в Советском Союзе тогда не было благоденствия, СССР понимал необходимость поддержать молодое королевство и организовал доставку продовольственной и другой гуманитарной помощи», - заявил глава МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Хакимов был незаурядным человеком и талантливым арабистом, отлично владел языком, знал историю и обычаи стран арабского Востока, что сказалось на его дальнейшей работе.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия решила перенаправить свое внимание от США к новому альянсу России и Китая. Такое мнение выразил в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси. Журналист считает, что лидеры стран Персидского залива начали понимать, что влияние Соединенных штатов в мире снижается, а Москвы и Пекина, наоборот, возрастает.