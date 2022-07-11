Российские саперы на Донбассе разминировали почти 55 тысяч взрывоопасных предметов

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В Донецкой и Луганской народных республиках саперы Вооруженных сил России и МЧС обезвредили уже почти 55 тысяч взрывоопасных предметов. Всего проверено около четырех тысяч гектаров территории. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Всего проверено 3856,42 гектара территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 54 тысячи 690 взрывоопасных предметов», - уточнил Михаил Мизинцев.

Отметим, российские саперы ежедневно почти без остановки работают на освобожденных территориях. Так, например, сейчас они проводят разминирование участка газопровода протяженностью 1 200 метров на территории мариупольского завода «Азовэлектросталь».

Также специалистам международного противоминного центра ВС РФ предстоит тщательно обследовать территорию предприятия «Азовмаш» на наличие взрывоопасных предметов.