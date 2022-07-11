Проверить каждый метр: как российские саперы разминируют «Азовэлектросталь» в Мариуполе
Российские саперы проводят разминирование участка газопровода протяженностью 1 200 метров на территории мариупольского завода «Азовэлектросталь».
Специалистам международного противоминного центра ВС РФ предстоит также тщательно обследовать территорию предприятия «Азовмаш» на наличие взрывоопасных предметов.
Ранее в ДНР сообщили, что жителям Мариуполя бесплатно восстановят жилье. А первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что восстановленный Мариуполь будет лучше прежнего.
Тем временем в Донбассе продолжаются боевые действия. Так, в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского пункта управления. Он находился в Артемовске в Донецкой Народной Республике и принадлежал 58-й мотопехотной бригаде ВСУ.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов