Проверить каждый метр: как российские саперы разминируют «Азовэлектросталь» в Мариуполе

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Российские саперы проводят разминирование участка газопровода протяженностью 1 200 метров на территории мариупольского завода «Азовэлектросталь».

Специалистам международного противоминного центра ВС РФ предстоит также тщательно обследовать территорию предприятия «Азовмаш» на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее в ДНР сообщили, что жителям Мариуполя бесплатно восстановят жилье. А первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что восстановленный Мариуполь будет лучше прежнего.

Тем временем в Донбассе продолжаются боевые действия. Так, в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского пункта управления. Он находился в Артемовске в Донецкой Народной Республике и принадлежал 58-й мотопехотной бригаде ВСУ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов