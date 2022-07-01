В Кремле уточнили, о каком послании Зеленского говорил президент Индонезии

Накануне состоялись переговоры президента России Владимира Путина с коллегой из Индонезии. После встречи Джоко Видодо рассказал, что передал российскому лидеру послание президента Украины, однако деталей он не раскрыл.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, о каком послании президента Украины Владимира Зеленского говорил индонезийский лидер Джоко Видодо.

«Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я могу вам сказать», - ответил представитель Кремля журналистам.

Накануне состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с коллегой из Индонезии. В ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию в мировой экономике. В частности, Путин обвинил Соединенные Штаты в тяжелом положении развивающихся стран.

После встречи Видодо рассказал, что передал российскому лидеру послание Зеленского, однако деталей он не раскрыл.