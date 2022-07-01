В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле уточнили, о каком послании Зеленского говорил президент Индонезии

Анна Назайкина
12:30 01.07.2022
Накануне состоялись переговоры президента России Владимира Путина с коллегой из Индонезии. После встречи Джоко Видодо рассказал, что передал российскому лидеру послание президента Украины, однако деталей он не раскрыл.
В Кремле уточнили, о каком послании Зеленского говорил президент Индонезии
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, о каком послании президента Украины Владимира Зеленского говорил индонезийский лидер Джоко Видодо.

«Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я могу вам сказать», - ответил представитель Кремля журналистам.

Накануне состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с коллегой из Индонезии. В ходе беседы лидеры стран обсудили ситуацию в мировой экономике. В частности, Путин обвинил Соединенные Штаты в тяжелом положении развивающихся стран.

После встречи Видодо рассказал, что передал российскому лидеру послание Зеленского, однако деталей он не раскрыл.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:10 В стране и мире
СМИ сообщили о выжившем при крушении Ан-2 в Якутии
12:30 В стране и мире
В Кремле уточнили, о каком послании Зеленского говорил президент Индонезии
12:22 Армия
Видео
МО РФ: киевский режим возбудил уголовные дела на 171 военнослужащего ВСУ за «Горский» котел
12:21 Армия
Видео
МО РФ: наблюдается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска
11:39 В стране и мире
Видео
Лавров: смысл существования НАТО был утрачен, когда исчез Варшавский договор и СССР
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.