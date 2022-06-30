В стране и мире В Кремле пока не изучили послание Зеленского Путину Максим Крюков Накануне президент Индонезии встречался в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским. © Фото: Alexander Novikov, GlobalLookPress Читайте нас на: Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, привез ли президент Индонезии Джоко Видодо послание Владимиру Путину от украинского лидера Владимира Зеленского. «Откуда я могу это знать, если идут переговоры? Давайте дождемся заявлений», - сказал он. Накануне визита в Москву индонезийский лидер посетил Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским. По итогам переговоров в Кремле Джоко Видодо заявил, что передал российскому президенту послание украинского коллеги Владимира Зеленского. «Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», - сообщил президент Индонезии. Ранее стало известно, что Владимир Путин рассказал Джоко Видодо, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Российский президент также подчеркнул, что РФ находится в плотном рабочем контакте с профильной организацией ООН по решению данного вопроса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика