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В Кремле пока не изучили послание Зеленского Путину

Максим Крюков
18:17 30.06.2022
Накануне президент Индонезии встречался в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В Кремле пока не изучили послание Зеленского Путину
© Фото: Alexander Novikov, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, привез ли президент Индонезии Джоко Видодо послание Владимиру Путину от украинского лидера Владимира Зеленского.

«Откуда я могу это знать, если идут переговоры? Давайте дождемся заявлений», - сказал он.

Накануне визита в Москву индонезийский лидер посетил Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским.

По итогам переговоров в Кремле Джоко Видодо заявил, что передал российскому президенту послание украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами», - сообщил президент Индонезии.

Ранее стало известно, что Владимир Путин рассказал Джоко Видодо, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Российский президент также подчеркнул, что РФ находится в плотном рабочем контакте с профильной организацией ООН по решению данного вопроса.

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