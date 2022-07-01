МО РФ: высокоточным оружием поражены артиллеристы ВСУ, обстреливавшие населенные пункты ДНР

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В Минобороны России рассказали о поражении высокоточным оружием ВКС России украинских артиллеристов, обстреливавших населенные пункты ДНР. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовка, Селидово и Нетайлово, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики», - заявил Конашенков.

По его словам, высокоточным оружием ВКС России были уничтожены два украинских пункта управления и пять складов с боеприпасами. Последние находились в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Северск в ДНР, Белогорьевка в ЛНР, Лепетиха в Николаевской области. Также один из складов находился в Николаеве.

Еще высокоточным оружием воздушного базирования были уничтожены живая сила и военная техника неприятеля в 26 районах.

Кроме этого, Игорь Конашенков рассказал и о суточных итогах боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Их силами были поражены 32 пункта управления ВСУ, РЛС обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Катранка в Одесской области, три склада боеприпасов в районе населенного пункта Спорное в ДНР, а также скопления вражеских войск в 297 районах.

Также официальный представитель Минобороны России сообщил о взятии под контроль Лисичанского НПЗ и выходе непосредственно к Лисичанску.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов