Также, по словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, были перехвачены 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО.

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Российские средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25 за сутки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области», - заметил Конашенков.

Кроме этого, по его словам, были сбиты 11 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Петровеньки, Берестовое (ДНР), Бражковка, Великие Хутора, Староверовка, Веселое, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, Перемога (Харьковская область), Переможная (Запорожская область).

Еще Игорь Конашенков сообщил о перехвате восьми снарядов РСЗО в районах населенных пунктов Никольское в Харьковской области, Стаханов в ЛНР и Первомайск в ДНР.

Также официальный представитель Минобороны России констатировал неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов