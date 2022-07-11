Более 100 человек отравились из-за утечки реактивного топлива на складе ВМС США

© Видео: Honolulu Civil Beat, Youtube © Фото: Civil Beat, Youtube

В ноябре прошлого года произошла утечка реактивного топлива на складе горючего ВМС США Red Hill на Гавайях, длившаяся около 34 часов. В итоге оказалась загрязнена питьевая вода, от чего заболели сотни людей. Кадры произошедшего инцидента появились лишь на днях и раскрыли некоторые детали произошедшего.

Выяснилось, что топливо вырвалось из сломанной трубы. Ее непреднамеренно задел водитель тележки, сообщает издание Civil Beat. Во время выброса в туннель склада вылилось около 20 тысяч галлонов топлива. Некоторая часть этого количества загрязнила питьевую воду Перл-Харбора через пористый бетон туннеля и дренажную линию, которая соединяется непосредственно с источником питьевой воды.

По данным расследования, утечка произошла всего в 380 футах от колодца. При этом военные заверили местных жителей, что их питьевая вода безопасна и поводов для беспокойства нет. Отравились водой в итоге несколько сотен людей.

По данному факту продолжается расследование. Эксперты считают, что причиной случившегося стала не только халатность, но и сбои в государственных закупках, которые привели к приобретению труб ПВХ, а не металлических.

Отметим, в Военно-морских силах США накопилось достаточно проблем. Так, там зафиксировали резкое увеличение числа дезертиров. По словам экспертов по военному праву, многолетние контакты составлены таким образом, что разорвать их почти невозможно и моряки идут на крайние меры.