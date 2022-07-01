Аксенов пообещал сократить время прохождения госграницы между Крымом и Херсонской областью

На КПП появились два новых досмотровых комплекса, третий готовится к подключению, рассказал глава Крыма.

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Время прохождения госграницы России между Крымом и Херсонской областью планируется сократить до четырех часов. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Думаю, что мы целевой показатель ожидания не более четырех часов прибытия и постановки в колонну мы его достигнем», - сказал он в ходе поездки на автомобильный пункт пропуска Джанкой.

По словам Аксенова, 30 июня через три контрольно-пропускных пункта прошли 1,7 тысячи грузовых автомобилей. Он уточнил, что на КПП появились два новых досмотровых комплекса от Федеральной таможенной службы и третий готовится к подключению.

Ранее между Херсонской областью и Крымом запустили автобусное сообщение. По маршруту Симферополь - Херсон и в обратном направлении автобусы отправляются каждый день.