Украинские войска выпустили более ста снарядов по ДНР за сутки

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Народная милиция ДНР сообщила, что в понедельник, 11 июля, ВСУ выпустили более 100 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, по девяти населенным пунктам.

«За текущие сутки противник выпустил более 100 снарядов ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов», - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

Напомним, артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Накануне ВСУ обстреляли Кировский, Киевский и Калининский районы Донецка. По Кировскому району было выпущено пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. В результате артиллерийских ударов были повреждены жилые дома, кроме того, произошел пожар площадью 35 кв. м на авторынке. О пострадавших не сообщалось