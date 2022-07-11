В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские войска выпустили более ста снарядов по ДНР за сутки

Виктория Ивашечкина
20:30 11.07.2022
Обстрел со стороны военных велся по девяти населенным пунктам республики.
Украинские войска выпустили более ста снарядов по ДНР за сутки
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

Народная милиция ДНР сообщила, что в понедельник, 11 июля, ВСУ выпустили более 100 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, по девяти населенным пунктам.

«За текущие сутки противник выпустил более 100 снарядов ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов», - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции. 

Напомним, артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Накануне ВСУ обстреляли Кировский, Киевский и Калининский районы Донецка. По Кировскому району было выпущено пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. В результате артиллерийских ударов были повреждены жилые дома, кроме того, произошел пожар площадью 35 кв. м на авторынке. О пострадавших не сообщалось

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:27 В стране и мире
В парламенте Шри-Ланки заявили, что президент Раджапакса остается в стране
18:09 В стране и мире
СМИ: Дроздов потерял сознание на съемках в Москве
18:01 В стране и мире
Украинский предприниматель Ринат Ахметов продает медийный бизнес в пользу государства
17:46 В стране и мире
Видео
В подмосковных Люберцах автомобиль каршеринга наехал на остановку с людьми
16:36 В стране и мире
В Крыму перевернулся микроавтобус с детьми
Популярное
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.