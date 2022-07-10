Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля

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Совет Государственной Думы рассмотрит вопрос о проведении внеочередного заседания палаты 15 в понедельник, 11 июля. Уточняется, что данное поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«По поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина 11 июля в 10:00 состоится внеочередное заседание Совета Государственной думы. Один из вопросов повестки Совета - проведение внеочередного пленарного заседания Государственной думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», - говорится в Telegram-канале Думы.

Отмечено, что заседание необходимо для рассмотрения правительственных инициатив. При этом его необходимость вызвана тем, что «накопились вопросы, требующие неотложного решения».

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил парламентариев Государственной Думы за работу после 24 февраля. Кроме того, Путин подчеркнул, что всем ветвям власти нужно было действовать быстро и решительно после начала спецоперации на Украине, и войну в Донбассе развязал именно коллективный Запад, а не Россия.