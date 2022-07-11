СМИ: Дроздов потерял сознание на съемках в Москве

Как утверждается, в настоящее время телеведущего осматривают врачи.

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Telegram-канал 112 сообщает, что известный телеведущий, заслуженный журналист РФ, ученый-зоолог Николай Дроздов потерял сознание во время съемок в Москве.

Как утверждается, он почувствовал себя плохо на площадке на Аргуновской улице. Было добавлено, что в настоящее время телеведущего осматривают врачи.

На данный момент опровержения или подтверждения этого сообщения нет.

Напомним, что 20 июня Николай Дроздов отметил юбилей - ему исполнилось 85 лет. В беседе со «Звездой» он раскрыл секрет своего долголетия, а также рассказал о том, как стал ведущим знаменитой программы «В мире животных».