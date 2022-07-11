Голышом с пистолетом и женщинами: каким Хантер Байден предстал перед пользователями Сети

Злоумышленники опубликовали компрометирующие фото и видео в Telegram-канале, который впоследствии был удален.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Telegram, Hunter Biden IPhone From Hell

Президенту США Джо Байдену не удалось убедить американских граждан в том, что в экономическом кризисе, который сейчас переживает страна, виновата Россия. Рейтинг главы Белого дома обваливается на глазах. Гвозди в крышку политического гроба Байдена один за другим забивает и его сын - Хантер.

Новые похождения сына президента США стали достоянием общественности из-за утечки с его личного ноутбука. Злоумышленники опубликовали компрометирующие фото, видео и личные переписки в Telegram-канале, который впоследствии был удален.

На кадрах видно, как Байден-младший разгуливает голышом по гостинице с пистолетом, пьет алкоголь, курит в душе, развлекается с женщинами, а также взвешивает некий белый порошок.

Следует отметить, что имя Байдена-младшего связано не только с его весьма разгульным образом жизни, но и с инвестиционным фондом, который, как выяснилось в ходе спецоперации, финансировал программы США по созданию биологического оружия в украинских лабораториях.