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Дроздов раскрыл секрет своего долголетия

Егор Левин
Максим Петренко
09:00 20.06.2022
Известный телеведущий ведет активный образ жизни и до сих пор стоит на защите природы и создает экологические движения - в своем деле он уже более 50 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Зоологу, доктору биологических наук, профессору МГУ и популярному телеведущему Николаю Дроздову исполняется 85 лет. Десятилетия он открывал своим зрителям мир животных, а сегодня готов поделиться секретами хорошего настроения и бодрости духа.

Дроздов ведет активный образ жизни, до сих пор стоит на защите природы и создает экологические движения. Более 50 лет он в творчестве. Правда, телевидение Дроздов скромно называет «хобби», по сей день его основная работа - в Московском государственном университете.

В программу «В мире животных» в 1968 году Николай Николаевич пришел научным консультантом, но через несколько лет встал уже и перед камерой. Секрета нет - говорит, что просто рассказывал о том, что хорошо знает. За 40 лет участия в съемках Дроздов накопил целый багаж историй - как спасался от слонов, укрощал рептилий, ухаживал за медвежатами.

В 2018 году в Русском географическом обществе Николая Дроздова наградили медалью имени Юрия Сенкевича. Тогда же ученый-зоолог представил своего преемника на посту ведущего «В мире животных» - Андрея Лапина. А вот знамя защитника природы Николай Николаевич продолжает активно нести: он создал движение, объединившее экологов по всему миру, одним из уникальных проектов которого стало сохранение лесов Эквадора.

Вклад Дроздова не только в России, но и во всем мире, является уже историческим. Сейчас Николай Дроздов увлечен космологией, читает лекции о происхождении вселенной. Он - автор десятков книг, член многих академий. Но его интересы и таланты наукой не ограничиваются. С 80-х годов он снимается в кино, причем в фильмах и сериалах появляется не только в роли самого себя. Дроздов записал для друзей целый музыкальный альбом. У него получается все, за что бы он ни брался.

Юбилей ученый и телеведущий отпразднует сначала дома с близкими. Потом его поздравят коллеги, а затем - ждут родные рязанские края, те, где с песнями раскрывается душа. Песни, как говорит, Николай Николаевич, это его личный секретный рецепт, чтобы никогда не стареть.

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