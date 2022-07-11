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Дипломат заявил, что у России есть инструменты влияния на Литву по вопросу транзита

Анна Назайкина
17:39 11.07.2022
То, что литовские власти «вытворяют» с транзитом в Калининградскую область, в сущности представляет собой блокаду.
Дипломат заявил, что у России есть инструменты влияния на Литву по вопросу транзита
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости
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Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь рассказал об инструментах воздействия Москвы на Литву в сложившейся ситуации с транзитом в Калининградскую область.

«Видел комментарии литовских политиков, дескать, что нам Россия может сделать, мы вообще с ней не связаны. Считают, что никакой связи с Россией нет, в России нет инструментов для того, чтобы их заставить. Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается - блэкаут, пиковые нагрузки», - обратил внимание он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат отметил, что, если Вильнюс хочет рассчитывать на помощь России, он не должен вести диалог в таком стиле. Он также подчеркнул, что то, что литовские власти «вытворяют» с транзитом в Калининградскую область, в сущности представляет собой блокаду.

Ранее лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону возможные ответные шаги на ограничение транзита товаров в Калининград, который был введен литовскими властями в связи с антироссийскими санкциями.

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