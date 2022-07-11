Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
Не так давно на территории завода «Азот» в Северодонецке кипели бои. Сегодня там работает корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.
Одно из направлений «Азота» - производство удобрений. Когда железная дорога оказалась повреждена, вывозить продукцию стало невозможно. Украинские националисты несколько раз обстреливали вагоны, доверху груженные селитрой, не знать о возможных последствиях они не могли.
«В этих вагонах аммиачная селитра, всего около 500 тонн. Боевики ВСУ умышленно били по составу, чтобы вызвать детонацию химикатов. Если бы у них получилось, последствия были бы сравнимы с ядерным взрывом», - прокомментировал корреспондент.
Пока речь о возобновлении производства не идет. Рабочие постепенно выносят из цехов мусор, убирают битые стекла, подсчитывают ущерб. Во многие помещения пока заходить все еще небезопасно.
Ранее корреспондент показал подстанцию «Лисичанская 110» - ее надо восстановить на «Азоте» в одну из первых очередей.