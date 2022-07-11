В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке

Тимур Шерзад
Валентин Гвоздев
17:57 11.07.2022
Одно из направлений «Азота» - производство удобрений. Когда железная дорога оказалась повреждена, вывозить продукцию стало невозможно. Украинские националисты несколько раз обстреливали вагоны, доверху груженные селитрой, не знать о возможных последствиях они не могли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Не так давно на территории завода «Азот» в Северодонецке кипели бои. Сегодня там работает корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Одно из направлений «Азота» - производство удобрений. Когда железная дорога оказалась повреждена, вывозить продукцию стало невозможно. Украинские националисты несколько раз обстреливали вагоны, доверху груженные селитрой, не знать о возможных последствиях они не могли.

«В этих вагонах аммиачная селитра, всего около 500 тонн. Боевики ВСУ умышленно били по составу, чтобы вызвать детонацию химикатов. Если бы у них получилось, последствия были бы сравнимы с ядерным взрывом», - прокомментировал корреспондент.

Пока речь о возобновлении производства не идет. Рабочие постепенно выносят из цехов мусор, убирают битые стекла, подсчитывают ущерб. Во многие помещения пока заходить все еще небезопасно.

Ранее корреспондент показал подстанцию «Лисичанская 110» - ее надо восстановить на «Азоте» в одну из первых очередей. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:27 В стране и мире
В парламенте Шри-Ланки заявили, что президент Раджапакса остается в стране
18:09 В стране и мире
СМИ: Дроздов потерял сознание на съемках в Москве
18:01 В стране и мире
Украинский предприниматель Ринат Ахметов продает медийный бизнес в пользу государства
17:46 В стране и мире
Видео
В подмосковных Люберцах автомобиль каршеринга наехал на остановку с людьми
16:36 В стране и мире
В Крыму перевернулся микроавтобус с детьми
Популярное
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.