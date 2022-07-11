Обожженный в боях: как выглядит химзавод «Азот» в Северодонецке

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Северодонецкий завод «Азот» - крупнейшее предприятие химической промышленности. В результате боевых действий оно было повреждено, однако после восстановления сможет вновь вернуться к работе. На территории химзавода побывал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Подстанция «Лисичанская 110» - энергетические ворота предприятия. Разрушения там критические, не осталось ни одного уцелевшего трансформатора или линии электропередачи. Именно этот объект необходимо восстановить в первую очередь, без электричества невозможен запуск и всех других систем.

Серверная заводской АТС уцелела даже после попадания в здание артиллерийского снаряда. Территория промзоны огромна, и наличие устойчивой связи имеет ключевое значение для работы предприятия.

Ранее «Звезда» показала, как российские саперы проводят разминирование участка газопровода протяженностью 1 200 метров на территории мариупольского завода «Азовэлектросталь».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов