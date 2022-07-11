Шотландия приостановила прием заявок от беженцев с Украины на временное размещение

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В Шотландии приостановили на три месяца прием заявок от украинских беженцев на временное размещение в связи с нехваткой жилья для них.

«В марте мы надеялись, что кризис на Украине окажется временным. В связи с большим числом перемещенных лиц сектор временного размещения оказался забит на полную мощность», - говорится в заявлении правительства, передает РИА Новости.

В заявлении также говорится, что, если число прибывающих украинцев останется на нынешнем уровне, власти могут столкнуться с такой проблемой, когда им придется размещать людей на раскладушках.

«Чтобы достичь эту цель, шотландское правительство приняло решение приостановить схему суперспонсорства с 13 июля на три месяца», - заявило правительство.

В марте этого года в Британии пустили программу, позволяющую частным лицам и благотворительным организациям предоставлять жилье для беженцев с Украины. За это они могут получать 350 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в Польше отменят пособия на прибывших в конце февраля беженцев с Украины. При этом государство продолжит покрывать расходы на прибывших из страны инвалидов, беременных женщин, матерей с маленькими детьми. Помимо отмены выплат, в Польше перестанет действовать введенный ранее во многих городах бесплатный проезд для беженцев на общественном транспорте.