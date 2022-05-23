Эрдоган заявил, что Турция на станет ввязываться в «шоу по Украине»

По словам турецкого лидера, страна продолжит развивать отношения с Россией во всех плоскостях.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит развивать отношения с Россией и не станет ввязываться в «шоу по Украине». Об этом он заявил в своем обращении к народу после заседания кабмина.

«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», - сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что поддерживает политику открытых дверей НАТО и готов высказаться за вступление Финляндии и Швеции в альянс в случае, если они выразят солидарность со страной в вопросах безопасности.