СМИ: школьница выжила после падения с 22-го этажа в Москве

Школьница в Москве выжила после случайного падения с 22-го этажа. Инцидент произошел 29 января. О случившемся сообщили в правоохранительных органах столицы. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков. О характере полученных девочкой травм и о прогнозах на ее дальнейшее лечение ничего не сообщается.

«Накануне на Загорьевской улице из окна 22-го этажа выпала учащаяся школы, после падения выжила. Она находится под наблюдением врачей», - приводит РИА Новости слова собеседника из правоохранительных органов.

Что привело к опасному инциденту - неизвестно. По факту произошедшего начата проверка. Правоохранители опросят близких ребенка и установят все обстоятельства ЧП.