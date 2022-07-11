Литва выделила на восстановление Украины дополнительные 10 миллионов евро

На прошлой неделе премьер-министр страны заявила о соответствующем намерении в ходе конференции в швейцарском Лугано.

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Литва дополнительно выделяет 10 миллионов евро на восстановление Украины. Данное решение правительство балтийской республики утвердило в понедельник на своем заседании.

«Правительство подтвердило план выделения Центробанку Украины €10 млн на финансирование неотложных работ по восстановлению», - сказано в сообщении, передает ТАСС.

Несколькими днями ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о соответствующем намерении на конференции в швейцарском Лугано. Она также призвала выработать детальные планы действий, для того чтобы каждая страна могла бы участвовать в восстановлении Украины.

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что Германия затормозит предоставление нового пакета финансовой помощи для Украины в размере девяти миллиардов евро, о котором было принято решение в рамках саммита Евросоюза. Утверждалось, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не одобрил планы Европейской комиссии финансировать Киев за счет общего европейского долга.