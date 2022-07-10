Corriere della Sera: ФРГ тормозит выделение помощи Украине от ЕС в размере 9 млрд евро

© Фото: IMAGO, Christian Spicker, Globallookpress

Германия затормозит предоставление нового пакета финансовой помощи для Украины в размере девяти миллиардов евро, о котором было принято решение в рамках саммита Евросоюза. Данная ситуация, которую подтверждают источники в Киеве и Брюсселе, могла стать одной из причин увольнения посла Украины в Берлине Андрея Мельника.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, министр финансов Германии Кристиан Линднер не одобряет планов Европейской комиссии финансировать Украину за счет общего европейского долга. Газета пишет, что украинская сторона нуждалась в помощи в размере пяти миллиардов долларов в месяц. Однако европейцы выразили уверенность, что Украина в сентябре объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере 900 миллионов евро.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен и дальше продолжать поддерживать Украину. При этом практически половина населения выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, допуская территориальные уступки со стороны Украины.