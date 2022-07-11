Жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу ВГА Сальдо

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В Херсоне обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, предотвратив покушение на главу временной администрации Владимира Сальдо. Об этом сообщается в Telegram-канале ВГА Херсонской области.

«Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо», - говорится в сообщении.

Нашедшие взрывное устройство прохожие обратились к российским военнослужащим, после чего бомба была обезврежена саперами. Отмечается, что покушение готовили украинские террористы, пытающиеся помешать налаживанию мирной жизни.При этом при взрыве СВУ могли пострадать случайно оказавшиеся рядом люди.

Как уточнили в ВГА, Сальдо поблагодарил херсонцев за бдительность и продолжает выполнять свои обязанности.