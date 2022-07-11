В стране и мире В МВД Запорожья рассказали, что главу Мелитопольского района хотели застрелить или убить гранатой Ян Брацкий Личность нападавшего уже установлена, при попытке задержания он был ликвидирован. © Фото: vrogov, Telegram Читайте нас на: Главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту планировали застрелить или убить гранатой. Подробности покушения сообщил заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов. «Сигута должен был быть ликвидирован либо выстрелом, либо броском гранаты или зажигательной смеси, если бы он вышел на шум. Наши сотрудники зафиксировали отверстия от выстрелов, где находится его квартира», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Селиванов рассказал о попытке покушения на Сигуту. В результате инцидента глава администрации Мелитопольского района не пострадал и продолжил работу. Подозреваемого в покушении попытались задержать, но он оказал ожесточенное сопротивление и был убит. Его личность установлена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика