Названа дата похорон Пьера Нарцисса в Камеруне

Популярный певец скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры.

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Знаменитый российский артист камерунского происхождения Пьер Нарцисс будет похоронен в субботу, 23 июля, в деревне Дибомбари под Дуалой, рассказали в посольстве Камеруна в РФ.

«Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой», - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря посольства Камеруна в России Танга Бианга.

Ранее друг певца рассказывал, что по традициям на камерунских похоронах высушивают тела, одевают и оставляют их в специальных местах. Он также отметил, что у этого народа не принято отчаиваться из-за ухода человека, а переносить похороны считается совершенно обычной практикой.

Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания прошла 30 июня в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

Творческий путь Нарцисс начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. Также он участвовал в проекте «Фабрика звезд». Наибольшую популярность ему принесла песня «Шоколадный заяц».