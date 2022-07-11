Опубликованы первые кадры с места покушения на главу Мелитопольского района Запорожья

Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был застрелен правоохранителями.

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Минувшей ночью была совершена попытка покушения на жизнь главы Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов. Сигута в результате действий злоумышленников не пострадал.

«Ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность...» - написал Селиванов в своем Telegram-аккаунте.

Как отметили в РИА Новости, подозреваемый в покушении был застрелен. При попытке задержания он оказал ожесточенное сопротивление.