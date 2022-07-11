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Эксперт подсказал властям ФРГ выход из ситуации с «Северным потоком»

Ян Брацкий
13:01 11.07.2022
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов напомнил, что трубопровод «Северный поток - 2» полностью исправен и готов к запуску и подаче топлива.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Газпром
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Приостановка подачи газа по трубопроводу «Северный поток» является плановой и проводится регулярно для ремонта сетей и оборудования. Об этом рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Происходит это летом, когда снижается потребление газа. Это объявляется заранее, составляется график ремонтов, чтобы не были перекрыты все газопроводы. Постепенно профилактика проходит и с осени наращиваются поставки, чтобы зимой выйти на максимальные показатели», - рассказал Правосудов.

Трубопровод «Северный поток» - международный проект. Турбины для него поставлялись из Европы. В России их не производят, поэтому периодически отправляют в ремонт.

«Европейцы, в первую очередь Германия, бегают сейчас и унижаются перед Канадой, выпрашивают разрешение на исключение турбин из-под санкций, когда рядом есть "Северный поток - 2" полный газа и его можно запустить и пусть он работает. Получайте свой газ. Но нет, они не дают разрешения, но зато выпрашивают турбины у Канады», - добавил директор Института национальной энергетики.

Ранее стало известно о приостановке транзита газа из РФ в ЕС по трубопроводу «Северный поток» на десять дней с 11 по 21 июля. За это время будет проведена плановая профилактика, график работ уже согласован, уточнили в Nord Stream AG.

Таким образом, российский газ будет поставляться в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину. О сокращении поставок газа в ЕС стало известно около месяца назад. «Газпром» мотивировал это задержкой с ремонтом газоперекачивающих турбин. Отправленное в Канаду оборудование отказались возвращать из-за антироссийских санкций. После, из строя был выведен еще один агрегат и поставки газа упали до 67 миллионов кубометров в сутки.

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