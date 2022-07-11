В Минобороны России заявили об уничтожении украинского штурмовика Су-25

Также официальный представитель российского оборонного ведомства отметил суточные результаты работы ПВО. По его словам, было сбито 12 снарядов украинской системы РСЗО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России заявили об уничтожении в воздухе украинского штурмовика Су-25. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребителем Су-35С ВКС России в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства отметил суточные результаты работы ПВО. По его словам, было сбито 12 снарядов украинской системы РСЗО. Это произошло в районах населенных пунктов Изюм под Харьковом, Новодачное, Юбилейное, Славяносербск в ЛНР, Новая Каховка под Херсоном, а также в городе Херсон.

Еще Игорь Конашенков сообщил об уничтожении пункта управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов