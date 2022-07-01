Белоусов призвал обеспечить перевозки в Калининград в полном объеме

Накануне в Кремле заявили, что Еврокомиссия осведомлена о беспокойствах России по транзиту товаров и что Москва будет ждать решения ЕК.

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Перевозки в Калининград товаров и пассажиров нужно обеспечить в полном объеме вопреки ограничениям на транзит. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«Введенные Литвой ограничения на транзит российских грузов в данный регион носят беспрецедентный характер. Несмотря на внешние ограничения, потребность в перевозке пассажиров и грузов в Калининград и обратно должна быть обеспечена в полном объеме», - заявил он.

Первый вице-премьер обратил внимание, что для этого необходимо устойчивое развитие паромных линий.

«Тарифы на такие перевозки не должны влиять на стоимость товаров для населения и грузополучателей. Также необходимо обеспечить доступность авиасообщения с регионом для граждан. Авиакомпаниям компенсируют затраты из-за возросшего расстояния в пути», - добавил Белоусов.

Ранее в Министерстве иностранных дел России обвинили Европу в агрессивном подходе к вопросу о транзите в Калининград. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что ЕС придется прийти к единой позиции по данной ситуации, которая показала, что в политике стран союза нет единства.

Накануне в Кремле заявили, что Еврокомиссия осведомлена о беспокойствах России по транзиту товаров и что Москва будет ждать решения ЕК.