В МО РФ заявили об уничтожении более 300 украинских националистов в пункте временной дислокации

В районе населенного пункта Часов Яр ДНР уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщили в военном ведомстве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Министерстве обороны России в ходе брифинга заявили об уничтожении более 300 украинских националистов в пункте временной дислокации в ДНР.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов», - сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что вражеский пункт временной дислокации Вооруженным силам РФ удалось уничтожить высокоточным оружием наземного базирования.

По последним данным российского оборонного ведомства, всего в ходе спецоперации на Украине было уничтожено 243 самолета, 137 вертолетов, 1 506 беспилотников, 354 ЗРК, 4 020 танков и других боевых бронемашин, 741 РСЗО, 3 132 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 149 единиц военной автоспецтехники.

Ранее МО России опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов стрелковым оружием прямо с борта Ми-8.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов