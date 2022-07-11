В стране и мире Власти ЛНР сообщили об отступлении ВСУ от курорта «Голубые озера» к Славянску Ян Брацкий Ранее стало известно, что населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР перешли под контроль союзных сил. © Фото: Rick Mave, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Бойцы Вооруженных сил Украины вынуждены отступать от курорта Донбасса «Голубые озера» по направлению Славянска. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. «Под натиском союзных сил украинские войска вынуждены отступать по направлению к Славянску», - написал он в Telegram-канале. Как ранее сообщили в Народной милиции ДНР, союзным силам удалось взять под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье, а также зачистить территорию курорта «Голубые озера». Отступающие бойцы ВСУ и боевики нацбатов ведут беспорядочный огонь по объектам гражданской инфраструктуры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика