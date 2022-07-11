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Владимировка и Триполье в ДНР перешли под контроль сил Народных республик Донбасса и РФ

Ян Брацкий
09:15 11.07.2022
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ продолжат спецоперацию на Украине, пока ее задачи не будут выполнены.
Владимировка и Триполье в ДНР перешли под контроль сил Народных республик Донбасса и РФ
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Силы Донецкой и Луганской народных республик, а также России контролируют населенные пункты Владимировка и Триполье в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком. Линия фронта продвинулась далеко вперед. Подразделения Народной милиции идут вперед, помогая освобождать территорию ДНР», - приводит слова Филипоненко Telegram-канал Народной милиции.

Кроме того, в ДНР сообщили об успешной зачистке от боевиков нацбатов курорта «Голубые озера» на севере республики. Отступая боевики наносят беспорядочные удары по гражданской инфраструктуре, отметили власти Народной республики.

Пятого июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ продолжат проводить спецоперацию на Украине, пока ее задачи не будут выполнены. Он также добавил, что западные государства продолжают поставлять официальному Киеву вооружение, чтобы затянуть конфликт.

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