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ФСБ задержала 11 террористов ИГ* в Карачаево-Черкесии

Анна Назайкина
10:26 11.07.2022
По местам проживания у террористов правоохранители нашли огнестрельное оружие, обрез охотничьего ружья, три гранаты, боеприпасы и средства связи.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии 11 членов ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена на территории РФ). Утверждается, что данные граждане РФ вовлекали жителей республики в террористическую деятельность, а также занимались пропагандой на просторах Сети.

Кадры задержания опубликовала Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации... на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации МТО “ИГИЛ”*», - говорится в сообщении службы.

Дома у террористов правоохранители нашли огнестрельное оружие, обрез охотничьего ружья, три гранаты, боеприпасы и средства связи.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Следствие подозревает их в организации и участии в деятельности террористического сообщества и пропаганде терроризма.

Ранее, 27 июня, стало известно, что сотрудникам Федеральной службы безопасности удалось задержать пособника ИГ*, которым финансировался теракт в ночном клубе в столице Турции в 2017 году.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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