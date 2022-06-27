ФСБ показала кадры задержания финансировавшего ИГ* россиянина

Задержанный финансировал теракт в ночном клубе Стамбула в 2017 году.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России задержала пособника международной террористической организации «Исламское государство»*, который финансировал совершение теракта в Стамбуле в 2017 году. Видео задержания публикует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщили в ЦОС, пособника террористов, гражданина РФ Абдурахманова Абдурахмана Бадировича, задержали в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») СУ СК РФ по Республике Дагестан. Абдурахманов являлся участником глубоко законспирированной ячейки ИГ* и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей в связи с причастностью к преступлениям террористического характера. В ходе обыска в его квартире обнаружены банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры, использовавшиеся для удаленного управления платежами, а также религиозно-пропагандистская литература, рассказали в ФСБ.

«Абдурахмановым денежные средства направлялись в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме, посредством использования банковских карт, а также путем использования системы мгновенных переводов "Вестерн Юнион"», - говорится в заявлении ведомства.

Так, отправленные им деньги использовались при совершении теракта в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, включая гражданку РФ.

В ФСБ также рассказали, что родные братья Абдурахманова объявлены в международный розыск, они являются установленными боевиками и воюют против правительственных войск в Сирии.

«Задержанному лицу предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - заключили в ведомстве.

Ранее в Ставрополье задержали сторонника «Исламского государства»*, планировавшего теракт на транспортной инфраструктуре.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в РФ террористическая организация.